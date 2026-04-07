आर्टेमिस II अंतरिक्ष यात्रियों ने तोड़ा पुराना रिकॉर्ड, बने पृथ्वी से सबसे दूर जाने वाले इंसान
क्या है खबर?
अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस II मिशन ने इतिहास रच दिया है। इस मिशन पर सवार चार अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तय कर ली है। यह उपलब्धि सोमवार को हासिल हुई, जब उनका स्पेसक्राफ्ट रिकॉर्ड दूरी पार कर गया। इस मिशन में रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन शामिल हैं, जो इंसानियत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।
रिकॉर्ड
पुराना रिकॉर्ड हुआ पीछे
इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने 248,655 मील यानी करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी पार की। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1970 में अपोलो 13 मिशन के पास था। उस समय एक हादसे के कारण अंतरिक्ष यान को चांद के चारों ओर घुमाकर वापस लाया गया था। अब आर्टेमिस II ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अंतरिक्ष यात्रा में एक नई उपलब्धि जोड़ दी है, जिससे वैज्ञानिकों को नई उम्मीद मिली है।
रास्ता
चांद की दूरी और मिशन का रास्ता
चांद की दूरी समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए किसी भी मिशन की कुल दूरी भी उसी पर निर्भर करती है। चांद कभी पृथ्वी के करीब होता है और कभी दूर चला जाता है। आर्टेमिस II का स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचेगा। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद को बहुत पास से देख सकेंगे और उसके कई नए पहलुओं का अध्ययन भी कर पाएंगे।
मिशन
सबसे दूर तक जाएगा मिशन
आर्टेमिस II मिशन का अंतरिक्ष यान पृथ्वी से करीब 252,757 मील यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जाएगा। यह अब तक किसी भी इंसान द्वारा तय की गई सबसे ज्यादा दूरी होगी। इस उपलब्धि के साथ यह मिशन आने वाले चांद और मंगल अभियानों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है। इससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
New record🥇— NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026
The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.
Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n