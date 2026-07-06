ब्लैक होल के जासूस उपग्रह को बचाने के लिए नासा ने भेजा लिंक रोबोट

स्विफ्ट को कैसे पकड़ेगा लिंक?

पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया लिंक जल्द ही स्विफ्ट तक पहुंच जाएगा। यह कैमरों और रोबोटिक हाथों की मदद से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा।

करीब 60 दिनों में लिंक इस उपग्रह को पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर एक सुरक्षित कक्षा में खींचकर ले जाएगा, जिससे उसे कई और सालों तक काम करने का मौका मिल जाएगा।

कैटालिस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) घोनही ली ने इस मिशन को अंतरिक्ष में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बेहद अहम हिस्सा बताया है।