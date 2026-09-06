नासा का DSS-23 एंटीना चालू, 40 से ज्यादा मिशनों से बनाएगा संपर्क
नासा के डीप स्पेस नेटवर्क (DSN) को अब एक बड़ा अपग्रेड मिला है। कैलिफोर्निया के गोल्डस्टोन में DSS-23 नाम का एक नया और 114 फीट का विशाल एंटीना पूरी तरह से चालू हो गया है।
इस नए एंटीना की मदद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 40 से ज्यादा मिशनों के साथ संपर्क बनाए रख सकेगी। इनमें वॉयेजर जैसे मशहूर स्पेसक्राफ्ट से लेकर अंतरिक्ष की गहराई में भेजे गए नए मिशन तक शामिल हैं।
DSN ने अपोलो 11 के चांद पर उतरने जैसे कई ऐतिहासिक पलों से जोड़ा है। यह नया एंटीना इस शानदार विरासत को और मजबूत करेगा।
DSN के विस्तार पर खर्च 68 फीसदी बढ़ा
DSS-23, आर्टेमिस जैसे मिशनों से आने वाले अतिरिक्त डाटा को संभालने के लिए चलाए जा रहे एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह कुल 6 प्रस्तावित एंटीना में से 5वां है। छठा एंटीना 2029 तक ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा।
हालांकि, इस विस्तार पर भारी खर्च आया है और यह आसान भी नहीं रहा। 2015 के बाद से इसकी लागत 68 फीसदी बढ़ गई है और वित्तीय वर्ष 2023 की शुरुआत तक यह 70.60 करोड़ डॉलर (करीब 6,700 करोड़ रुपये) तक पहुंच चुकी है।
फिर भी, भविष्य में मंगल पर सेल्फी लेने या चांद से लाइवस्ट्रीम देखने का सपना देखने वालों के लिए यह एक बड़ा कदम है।