नैनो बनाना प्रो और सोरा पर फ्री सीमा हुई कम, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
OpenAI और गूगल ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान मांग का हवाला देते हुए अपने फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेशन टूल्स पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम से वीडियो मॉडल सोरा के साथ-साथ नए नैनो बनाना प्रो और जेमिनी 3 प्रो के यूजर्स प्रभावित होंगे। AI स्टार्टअप के वीडियो जनरेशन टूल के फ्री वर्जन का उपयोग करने वाले यूजर अब रोजना केवल 6 ही वीडियो बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रतिबंध जेमिनी मॉडल को लेकर लागू किए हैं।
सोरा ऐप
सोरा ऐप पर लगाया यह प्रतिबंध
OpenAI के सोरा प्रमुख बिल पीबल्स ने कहा, "हम फ्री यूजर्स के लिए उपयोग सीमा 6 जनरेशन/दिन निर्धारित कर रहे हैं। ChatGPT प्लस और प्रो यूजर्स की सीमा अपरिवर्तित रहेगी और हर कोई आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जनरेशन खरीद सकता है।" छुट्टियों में इमेज जनरेशन में वृद्धि होने के कारण GPU पर दबाव बढ़ेगा। इसी कारण यह प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। इससे वीकेंड में AI वीडियो बनाने की इच्छा रखने वालों को अपनी दैनिक सीमा का सावधानीपूर्वक उपयोग करना होगा।
नैनो बनाना प्रो
नैनो बनाना प्रो पर भी सीमित हुआ इमेज जनरेशन
गूगल का इस महीने की शुरुआत में लॉन्च किए गए नेक्स्ट-जेनरेशन इमेज मॉडल नैनो बनाना प्रो अब फ्री यूजर्स को प्रतिदिन 3 की बजाय 2 इमेज ही बनाने की अनुमति देता है। ऐसा लगता है कि कंपनी जेमिनी 3 प्रो तक पहुंच को भी कड़ा कर रही है। जब इसे पेश किया था, तब फ्री यूजर्स को प्रतिदिन 5 प्रॉम्प्ट और नैनो बनाना प्रो से 3 इमेज बनाने की सुविधा मिलती थी। अब बेसिक एक्सेस की सुविधा दी जाती है।