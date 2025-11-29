नैनो बनाना प्रो और सोरा पर फ्री सीमा घटा दी गई है

नैनो बनाना प्रो और सोरा पर फ्री सीमा हुई कम, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

OpenAI और गूगल ने सर्दियों की छुट्टियों के दौरान मांग का हवाला देते हुए अपने फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेशन टूल्स पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस कदम से वीडियो मॉडल सोरा के साथ-साथ नए नैनो बनाना प्रो और जेमिनी 3 प्रो के यूजर्स प्रभावित होंगे। AI स्टार्टअप के वीडियो जनरेशन टूल के फ्री वर्जन का उपयोग करने वाले यूजर अब रोजना केवल 6 ही वीडियो बना सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रतिबंध जेमिनी मॉडल को लेकर लागू किए हैं।