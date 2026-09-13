दिग्गज कंपनियों के CEO AI विकास की रफ्तार धीमी करने के पक्ष में आ गए हैं

मस्क-ऑल्टमैन ने किया AI विकास की रफ्तार धीमी करने का समर्थन, डारियो अमोदेई की मांग

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की मांग का समर्थन किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम पर नियंत्रण खोने के जोखिम से बचने के लिए AI उद्योग को विकास की रफ्तार धीमी करनी चाहिए। ऑल्टमैन ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि हाल के सप्ताह में कंपनी में फ्रंटियर AI विकास की रफ्तार धीमी करने पर चर्चा हुई है।