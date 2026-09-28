मेटा के म्यूज AI ने मालिक से पूछे बिना फेसबुक पर बेच दिया कीबोर्ड

तय समय पर उस्मान कीबोर्ड लेने पहुंचा और काफी देर तक इंतजार भी किया, लेकिन उसे बस एक ऑटोमेटेड जवाब ही मिला क्योंकि रॉब को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी।

म्यूज AI ने पहले एक ऑटोमेटेड मैसेज भेजा, "हां, मैं यहां हूं।", फिर उसने माफी मांगी और सामान लेने का समय फिर से तय करने का सुझाव दिया।

इसके बाद रॉब ने म्यूज AI से कहा कि अगली बार कुछ भी तय करने से पहले वह उससे जरूर पूछे। यह घटना बताती है कि AI को काम सौंपते समय इंसानों की निगरानी अब भी बहुत जरूरी है।