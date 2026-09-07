वैज्ञानिकों ने आंतों के लिए रेडिएशन से बचाने वाला फंगस खोजा

दिलचस्प बात यह है कि जब शोधकर्ताओं ने चूहों को म्यूकोर रेसेमोसस से फर्मेंट किया हुआ चीज खिलाया तो सामान्य चीज खाने वाले चूहों की तुलना में उनकी आंतें ज्यादा स्वस्थ रहीं।

यह फंगस कुछ खाद्य पदार्थों में पहले से इस्तेमाल होती है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह सबके लिए सुरक्षित नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है।

फिर भी ये रिसर्च के नतीजे भविष्य में रेडिएशन से बचाव के लिए खाने-पीने की चीजों के इस्तेमाल की नई संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं।