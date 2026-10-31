क्यों ई-मुद्रा पर माइक्रोसॉफ्ट-मोजिला का भरोसा टूटा?

तकनीक की दुनिया की बड़ी कंपनियां इन दिनों चिंता में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट और कई जाने-माने सॉफ्टवेयर टूल्स में कुछ गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं।

ई-मुद्रा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइडर कंपनी है और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। दरअसल, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने ई-मुद्रा के कुछ प्रभावित ग्लोबल TLS इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज पर भरोसा करना बंद कर दिया है। ऐसा 'प्राइवेट-की' से जुड़ी समस्याओं के कारण हुआ है।

इस गंभीर चूक के बारे में कंपनी के सह संस्थापक ने खुद जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्ट बग की वजह से हैकर्स पलक झपकते ही सुरक्षित 'की' को तोड़ सकते थे। इससे उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का मौका मिल सकता था।