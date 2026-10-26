मूनशॉट AI ने K3.1 प्रो मॉडल की गड़बड़ी पर रीसेट किया 25 फीसदी कोटा

इस नए कोटा रीसेट के बाद सभी यूजर्स को इस महीने करीब एक सप्ताह कम डाटा का इस्तेमाल करने को मिलेगा। अगर, किसी यूजर ने 25 फीसदी से कम कोटा का इस्तेमाल किया है तो उनका कोटा शून्य पर रीसेट हो जाएगा।

इसके साथ ही, मूनशॉट अपनी टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव कर रही है। कंपनी गैर-जरूरी कामों और लंबे जवाबों को कम करके अपने सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहती है।

यह सुधार ऐसे समय में सामने आए हैं, जब अमेरिका द्वारा चिप निर्यात पर लगाए गए नियंत्रणों के कारण चीनी AI लैब्स कंप्यूटिंग संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।