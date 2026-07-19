मूनशॉट ने उतारा दमदार किमी K3 माॅडल, OpenAI और एंथ्रोपिक को मिलेगी टक्कर

किमी K3 ने SWE मैराथन टेस्ट में 42.0 के स्कोर के साथ टॉप किया। इसने GPT-5.6 सोल (39.0) और क्लाउड फेबल 5 (35.0) दोनों को पीछे छोड़ दिया।

हालांकि, तर्क क्षमता (रीजनिंग स्किल्स) के मामले में क्लाउड फेबल 5 अभी भी अव्वल है, वहीं कोडिंग के कामों में GPT-5.6 सोल को थोड़ी बढ़त हासिल है।

इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किमी में करीब 3,000 अरब पैरामीटर्स हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा ओपन-वेट मॉडल बनाते हैं।

साथ ही, अपनी 10 लाख-टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो की वजह से यह बड़े-बड़े प्रॉम्प्ट्स को भी आसानी से संभाल सकता है।