2036 तक पैसों का महत्व हो सकता है खत्म, AI को लेकर मस्क का बड़ा दावा

मस्क ने यह भी कहा कि अगले पांच वर्षों में AI इंसानों की सामूहिक बुद्धिमत्ता से आगे निकल सकता है।

उनके अनुसार, भविष्य में ऐसा समय आ सकता है जब AI लगभग हर काम इंसानों से बेहतर तरीके से कर सकेगा।

हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर AI और इंसानों की बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा अंतर हो गया, तो इंसानों के लिए नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो सकता है और स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।