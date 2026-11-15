वैज्ञानिक डॉ राजुल पाटकर ने नूत्रीसेंस नाम का एक नया नवाचार तैयार किया है। उन्होंने अपना शोध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे में शुरू की थी।

यह नूत्रीसेंस मोबाइल ऐप की मदद से मिट्टी के छोटे से हिस्से का कुछ ही मिनटों में विश्लेषण कर सकता है, जिससे किसानों का समय और पैसा दोनों बचता है।

इसी तरह, IIT कानपुर का भू-परीक्षक भी है। यह 5 ग्राम सूखी मिट्टी पर अदृश्य निअर-इन्फ्रारेड लाइट डालकर 90 सेकेंड में ब्लूटूथ के जरिए फोन पर रिपोर्ट भेज देता है, जिससे तुरंत नतीजे मिल जाते हैं। ये टूल भारत के किसानों के लिए इस काम को बहुत आसान बना सकते हैं।