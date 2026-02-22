कर्नाटक में बच्चों के लिए मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

कर्नाटक में बच्चों के लिए बैन हो सकता है मोबाइल, जानिए क्यों उठाया जा रहा कदम

क्या है खबर?

कर्नाटक सरकार स्कूलों और कॉलेजों में 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यह कदम बच्चों में सोशल मीडिया की बढ़ती लत को लेकर चिंताओं के मद्देनजर उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राय मांगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि बच्चे नशे और सोशल मीडिया की लत का शिकार हो रहे हैं।