AI अब आपकी यादों से भी कर रहा छेड़छाड़, MIT के शोध से खुलासा

यह मामला केवल लैब तक ही सीमित नहीं है। AI की वजह से यादों में होने वाली यह गड़बड़ एक बड़ी समस्या बन सकती है, खासकर तब जब इसका इस्तेमाल कई अहम जगहों पर बढ़ता जा रहा है।

ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां AI से मिली गलत जानकारी की वजह से गंभीर गलतियां हुईं। उदाहरण के लिए, पुराने डाटा पर आधारित एक सैन्य हमले की घटना इसका सबूत है। नकली या बदली हुए कंटेंट को पहचानने वाले टूल उतने प्रभावी नहीं हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि हमें अपनी यादों और महत्वपूर्ण फैसलों को AI से होने वाली गलतियों से बचाने के लिए और भी बेहतर तरीके खोजने होंगे।