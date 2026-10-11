MIT ने ड्रोन के लिए बनाया स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम, आपदा में खुद बनाएगा सुरक्षित रास्ता
मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान (MIT) के वैज्ञानिकों ने ड्रोन के लिए सैंडो नाम का एक स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। इसका मकसद ड्रोन को ऐसे आपदाग्रस्त इलाकों में उड़ने में मदद करना है, जहां पहले से कोई रास्ता तय नहीं होता।
यह सिस्टम पहले से तय रास्ते पर चलने के बजाय खतरों का अंदाजा लगाता है और मौके पर ही सुरक्षित रास्ते बनाता है। इससे जोखिम भरी जगहों पर ड्रोन के मिशन ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाते हैं।
12 उड़ानों में बाधाओं से बचाकर दिखाया
सैंडो ड्रोन के कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करके बाधाओं को पहचानता है। फिर यह उनके चारों ओर वर्चुअल सेफ्टी बबल बनाता है, जो चीजों के हिलने-डुलने के साथ बदलते रहते हैं।
असल दुनिया में किए गए टेस्ट में 'सैंडो' का इस्तेमाल करने वाले ड्रोन ने 12 उड़ानों के दौरान सभी हिलती-डुलती बाधाओं से बचकर उड़ान भरी।
अब MIT की टीम 'सैंडो' को मशीन लर्निंग और हल्के प्रोसेसिंग के साथ और भी स्मार्ट बनाना चाहती है। वे चाहते हैं कि आखिर में कई ड्रोन मिलकर काम करें, ताकि खोज और बचाव मिशन तेजी से और ज्यादा सुरक्षित तरीके से पूरे किए जा सकें।