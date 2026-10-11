MIT ने ड्रोन के लिए बनाया स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम, आपदा में खुद बनाएगा सुरक्षित रास्ता

सैंडो ड्रोन के कैमरे और सेंसर का इस्तेमाल करके बाधाओं को पहचानता है। फिर यह उनके चारों ओर वर्चुअल सेफ्टी बबल बनाता है, जो चीजों के हिलने-डुलने के साथ बदलते रहते हैं।

असल दुनिया में किए गए टेस्ट में 'सैंडो' का इस्तेमाल करने वाले ड्रोन ने 12 उड़ानों के दौरान सभी हिलती-डुलती बाधाओं से बचकर उड़ान भरी।

अब MIT की टीम 'सैंडो' को मशीन लर्निंग और हल्के प्रोसेसिंग के साथ और भी स्मार्ट बनाना चाहती है। वे चाहते हैं कि आखिर में कई ड्रोन मिलकर काम करें, ताकि खोज और बचाव मिशन तेजी से और ज्यादा सुरक्षित तरीके से पूरे किए जा सकें।