MIT ने पेड़ की लकड़ी से पानी को शुद्ध बनाने का तरीका खोजा

इस टीम ने भारत में इन फिल्टरों का परीक्षण किया, जहां स्थानीय पाइन पेड़ों की मदद से हर घंटे लगभग एक लीटर पानी साफ किया गया।

पिछले 2 सालों में उन्होंने 1,000 से ज्यादा लोगों के साथ काम करके इस तकनीक को और भी आसान और किफायती बनाया है।

अब MIT को उम्मीद है कि वे इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर बना पाएंगे, ताकि ज्यादा समुदाय प्राकृतिक तरीके से 99 फीसदी से ज्यादा ई कोलाई और रोटावायरस जैसे वायरस हटाकर साफ पानी पा सकें।