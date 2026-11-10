MIT का वर्ल्डपार्टिकल 100 गुना तेजी से सुलझाएगा पदार्थों की पहेली

हर पदार्थ के लिए अलग-अलग जटिल समीकरणों में उलझने की बजाय वर्ल्डपार्टिकल हर चीज को एक ही सिस्टम में कणों के रूप में देखता है।

यह मॉडल पहले ही रेत के गिरने और प्रोटीन के खिसकने जैसी 6 मुश्किल घटनाओं को सफलतापूर्वक दिखा चुका है। इसके नतीजे पुराने तरीकों से ज्यादा सटीक होते हैं और इसमें वे अजीब तैरते कण भी नहीं दिखते, जो पहले की तकनीकों में अक्सर आ जाते थे।

इतना ही नहीं यह नए पदार्थों के हिसाब से भी खुद को ढाल सकता है। ऐसे में यह रोबोटिक्स या अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कामों में बहुत काम आ सकता है।