मिशन शक्तिसैट के जरिए 108 देशों की लड़कियां अंतरिक्ष में लहराया अपना परचम

मिस्र स्पेस एजेंसी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अलबामा जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर शक्तिसैट असल में अंतरराष्ट्रीय टीमवर्क का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है।

भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) भी इस मिशन को पूरा समर्थन दे रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष और विमानन (एयरोस्पेस) के क्षेत्र में आने वाली कई बाधाओं को दूर करने का काम कर रहा है। साथ ही, यह युवा महिलाओं को अंतरिक्ष तकनीक में अपनी खास पहचान बनाने का एक सुनहरा मौका भी दे रहा है।