मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई पहली कृत्रिम कोशिका

कोशिका को विकसित करने में लगे 5 साल

इस क्षेत्र के विशेषज्ञ जॉन ग्लास ने इस खोज को एक 'ऐतिहासिक घटना' बताया है क्योंकि इन आर्टिफिशियल जेनेटिक सिस्टम्स को कितनी बारीकी से तैयार किया गया है।

इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में केट एडमला की टीम को करीब 5 साल का समय लगा। उनका यह काम दुनियाभर में नए प्रयासों को प्रेरित कर रहा है। सिनसेल एशिया इनिशिएटिव की प्रेरणा मिलेगी, जिसका मकसद सिंथेटिक सेल रिसर्च को एक जैसा और तेज बनाना है।

इससे जीवविज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में भविष्य की नई तकनीकों के लिए रास्ते खुल रहे हैं।