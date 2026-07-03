प्रधानमंत्री मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात दिल्ली में हुई थी (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे, क्रिस्टोफर लक्सन ने की घोषणा

लेखन गजेंद्र 11:26 am Jul 03, 202611:26 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे। यह घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार को की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ़्ते न्यूज़ीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे।' इस दौरान उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक और न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश बताया।