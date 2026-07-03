इंग्लैंड बनाम भारत: दूसरे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी-20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब दूसरा टी-20 मैच मैनचेस्टर में 4 जुलाई को खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मेहमान टीम इस मैच को जीतकर बढ़त बनाने का प्रयास करेगी। हालांकि, उनके सामने हैरी ब्रूक की नेतृत्व वाली मेजबान टीम की कड़ी चुनौती रहने वाली है। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और इंग्लैंड के बीच 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 18 मुकाबलों में जीत (ड्रॉ-1) मिली है। 12 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड में दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले खेले गए हैं। भारतीय टीम को 4 मैच में जीत और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आखिरी 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारतीय टीम अजेय रही है।
भारत
ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम से सीरीज के पहले मैच में अय्यर और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक लगाए थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। संजू सैमसन पिछले कुछ मैचों से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और अच्छी पारी खेलकर लय हासिल करने का प्रयास करेंगे। संभावित एकादश: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, और वरुण चक्रवर्ती
इंग्लैंड
इस संयोजन के साथ उतर सकती है इंग्लिश टीम
इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और जोस बटलर की सलामी जोड़ी नजर आने वाली है। पहले टी-20 में तेज गेंदबाज साकिब महमूद ने 3 विकेट लिए थे। वह दूसरे टी-20 में भी भारतीय बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। संभावित एकादश: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद, और ल्यूक वुड।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला 4 जुलाई को मैनचेस्टर स्थित एमिरेट ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
अभिषेक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पिछले 3 स्कोर क्रमशः 59, 0 और 49 रन रहे हैं। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच में अंतर पैदा करना चाहेंगे। बटलर ने भारतीय टीम के खिलाफ अब तक 25 पारियों में 31.85 की औसत और 143.87 की स्ट्राइक रेट से 669 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए। अनभवी लेग स्पिनर राशिद भारत के विरुद्ध 7.79 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट ले चुके हैं।
पिच रिपोर्ट
कैसा है पिच का मिजाज?
ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। नई गेंद से यहां अच्छी स्विंग देखने को मिलती है और अगर मौसम में बादल हों तो शुरुआती ओवर में बल्लेबाजों के सामने मुश्किल हो सकती है। हालांकि, क्रीज पर टिकने के बाद बल्लेबाजों को रन बनाना आसान होता है। हाउस्टेट के मुताबिक, इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 144 रन है।
जानकारी
मैच में पड़ सकता है बारिश का खलल
एक्यूवेदर के अनुसार, 1 जुलाई को मैनचेस्टर का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 15 डिग्री रहने का अनुमान है। बुधवार को बारिश होने की 55 प्रतिशत संभावना है। बारिश मैच में खलल भी डाल सकती है।