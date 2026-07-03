शेयर बाजार: 500 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है सुबह-सुबह तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह 11:00 बजे के करीब सेंसेक्स 560 अंक बढ़कर 78,056.36 पर था और निफ्टी 174 अंक बढ़कर 24,350.10 पर था। लगभग 1,962 शेयर बढ़े, 860 शेयर गिरे और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत दिखाई दिया।
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वैश्विक संकेतों से मिला बड़ा सहारा
अमेरिका से आए कमजोर रोजगार आंकड़ों के बाद वहां ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी की संभावना कम हुई है। इसका असर दुनियाभर के शेयर बाजारों पर भी दिख रहा है। एशिया पैसिफिक इंडेक्स करीब 1.1 प्रतिशत चढ़ गया, जबकि टेक शेयरों से जुड़े फ्यूचर्स में 0.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई। चीन, जापान और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में कारोबार करते दिखे, जिससे भारतीय बाजार को भी मजबूती मिली।
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IT और मेटल शेयरों में रही शानदार खरीदारी
आज के कारोबार में IT और मेटल कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। IT इंडेक्स करीब 1.9 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई। हिंदाल्को के शेयर करीब 3 प्रतिशत, टाटा स्टील 2 प्रतिशत से ज्यादा और JSW स्टील 1 प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ। स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.4 प्रतिशत और मिडकैप इंडेक्स में 0.2 प्रतिशत की बढ़त भी बाजार के लिए सकारात्मक रही।
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घटी बाजार की घबराहट
बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत देने वाला इंडिया VIX 2.5 प्रतिशत गिरकर 11.99 पर आ गया है। इससे निवेशकों की घबराहट कम होने का संकेत मिला। वहीं कच्चे तेल की कीमतें भी 71 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहीं, जिससे भारत के लिए आयात लागत और महंगाई का दबाव कम रहने की उम्मीद बढ़ी। इन सभी वजहों से शुरुआती कारोबार में बाजार में लगातार खरीदारी का माहौल बना रहा।