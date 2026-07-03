500 अंक उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार: 500 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है सुबह-सुबह तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:31 am Jul 03, 202611:31 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह 11:00 बजे के करीब सेंसेक्स 560 अंक बढ़कर 78,056.36 पर था और निफ्टी 174 अंक बढ़कर 24,350.10 पर था। लगभग 1,962 शेयर बढ़े, 860 शेयर गिरे और 149 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा भी मजबूत दिखाई दिया।