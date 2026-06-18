AI कंपनी मिडजर्नी ने पेश किया फुल-बॉडी स्कैनर

AI कंपनी मिडजर्नी ने पेश किया फुल-बॉडी स्कैनर, जानिए क्या है और कैसे करेगा काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:10 pm Jun 18, 202607:10 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इमेज बनाने वाली कंपनी मिडजर्नी अब मेडिकल तकनीक के क्षेत्र में कदम रख रही है। कंपनी ने मिडजर्नी स्कैनर नाम का एक नया डिवाइस पेश किया है। कंपनी का दावा है कि यह स्कैनर MRI जैसी जानकारी देने में सक्षम होगा, लेकिन इसमें बहुत कम समय लगेगा और किसी तरह का रेडिएशन भी नहीं होगा। हालांकि, इस तकनीक की क्लिनिकल जांच अभी बाकी है और इसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।