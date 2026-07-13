AI का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को नडेला ने चेताया

नडेला ने बताया कि कंपनियां AI सेवाओं के लिए पैसे चुकाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अपनी कई अहम जानकारियां भी AI सर्विस देने वालों को सौंप देती हैं।

इससे AI प्रोवाइडर समय के साथ अधिक स्मार्ट बन जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि कंपनियां अपने डाटा के लिए भरोसेमंद दायरे तय करें, अपनी विशेष जानकारी को सुरक्षित रखें और सिर्फ एक ही AI मॉडल पर अधिक निर्भर न हों।

नडेला ने इस बात पर जोर दिया कि AI का फायदा उठाने और अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए डाटा और मॉडल्स पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी है।