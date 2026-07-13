AI का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को नडेला ने चेताया
माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहने को कह रहे हैं।
उनका मानना है कि कंपनियां अनजाने में अपने अहम भेद या अनोखी जानकारी AI टूल्स के जरिये दूसरों तक पहुंचा सकती हैं।
वे चाहते हैं कि ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, जिससे संगठनों का अपने डाटा पर पूरा नियंत्रण बना रहे और वे प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकें।
कीमती जानकारी AI कंपनियों को न देने की सलाह
नडेला ने बताया कि कंपनियां AI सेवाओं के लिए पैसे चुकाती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में वे अपनी कई अहम जानकारियां भी AI सर्विस देने वालों को सौंप देती हैं।
इससे AI प्रोवाइडर समय के साथ अधिक स्मार्ट बन जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि कंपनियां अपने डाटा के लिए भरोसेमंद दायरे तय करें, अपनी विशेष जानकारी को सुरक्षित रखें और सिर्फ एक ही AI मॉडल पर अधिक निर्भर न हों।
नडेला ने इस बात पर जोर दिया कि AI का फायदा उठाने और अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए डाटा और मॉडल्स पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी है।