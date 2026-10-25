माइक्रोसॉफ्ट के MAI-DxO AI ने बीमारियों की पहचान में चिकित्सकों को पीछे छोड़ा

MAI-DxO ने 304 क्लिनिकल और 325 इमरजेंसी मामलों का विश्लेषण किया। इसमें इसने 83.2 फीसदी और 80.3 फीसदी की शानदार सटीकता से बीमारी को पहचाना।

इसकी तुलना में इंसानी चिकित्सक केवल 36.1 फीसदी और 46.8 फीसदी मामलों में ही सही बता पाए थे। यह AI केवल सही बीमारी ही नहीं पहचानता, बल्कि यह काम बहुत कम खर्च में करता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे असली चिकित्सक कदम-दर-कदम सवाल पूछते हैं और टेस्ट करवाने को कहते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट AI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्तफा सुलेमान का कहना है कि स्मार्ट हेल्थकेयर सिस्टम के लिए ये बस एक शुरुआत है।