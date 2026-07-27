माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स सर्विस डाउन

माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स सर्विस डाउन, हजारों यूजर्स हुए प्रभावित

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:57 am Jul 27, 202611:57 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट की एक्सबॉक्स सर्विस के यूजर्स आज (27 जुलाई) आउटेज के कारण तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, इस आउटेज को लेकर बड़े स्तर पर यूजर्स ने शिकायत दर्ज कराई है। समस्या शुरू होने के कुछ ही देर बाद 3,000 से ज्यादा रिपोर्ट सामने आ गईं। इस दौरान कई खिलाड़ी गेम लॉन्च नहीं कर सके और उन्हें 0x87e107df एरर कोड भी दिखाई दिया, जिससे ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित रहीं।