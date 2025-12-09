माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आएगा यह नया फीचर

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आएगा यह नया फीचर, ऑफिस आने-जाने का पता चलेगा अपने आप

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:36 pm Dec 09, 202501:36 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट का टीम मैनेजमेंट ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक खास फीचर आने वाला है, जिससे यह पता चल जाएगा कि आप कब ऑफिस आते हैं और कम ऑफिस से बाहर जाते हैं। जब कोई कर्मचारी ऑफिस के वाई-फाई से कनेक्ट होगा, तो उसकी वर्क लोकेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी। यह फीचर विंडोज और मैक दोनों कंप्यूटर पर काम करेगा और फरवरी, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।