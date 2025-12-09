माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आएगा यह नया फीचर, ऑफिस आने-जाने का पता चलेगा अपने आप
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट का टीम मैनेजमेंट ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक खास फीचर आने वाला है, जिससे यह पता चल जाएगा कि आप कब ऑफिस आते हैं और कम ऑफिस से बाहर जाते हैं। जब कोई कर्मचारी ऑफिस के वाई-फाई से कनेक्ट होगा, तो उसकी वर्क लोकेशन अपने आप अपडेट हो जाएगी। यह फीचर विंडोज और मैक दोनों कंप्यूटर पर काम करेगा और फरवरी, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इससे ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
फीचर
वाई-फाई से जुड़ते ही लोकेशन होगी अपडेट
इस नए फीचर के तहत जैसे ही कोई यूज़र अपने ऑफिस के वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ता है, उसकी वर्क लोकेशन अपने आप सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। यूजर को अब खुद से लोकेशन सेट करने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम उस बिल्डिंग के आधार पर लोकेशन तय करेगा, जहां से कर्मचारी इंटरनेट से जुड़ा है। इससे यह साफ हो जाएगा कि कर्मचारी ऑफिस से काम कर रहा है या कहीं और से जुड़ा हुआ है।
सवाल
प्राइवेसी पर उठे सवाल
इस फीचर को लेकर प्राइवेसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। अभी यह साफ नहीं किया गया है कि कर्मचारी की लोकेशन कौन देख सकेगा। गलत इस्तेमाल होने पर कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा नजर रखी जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने बताया है कि यह फीचर डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेगा। ऑफिस के एडमिन इसे चालू या बंद कर सकेंगे और यह भी तय कर सकेंगे कि कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी या नहीं।