ट्रंप की जुर्माने की धमकी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विदेशी डाटा सेंटरों का किया बचाव
माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विचार का विरोध किया है, जिसमें अमेरिका के बाहर डाटा सेंटर रखने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है।
CBS के 'फेस द नेशन' कार्यक्रम में स्मिथ ने समझाया कि वीडियो स्ट्रीमिंग और बिजनेस ऐप जैसी सेवाएं ठीक से काम करें, इसके लिए क्लाउड सेवाओं का यूजर्स के करीब होना बहुत जरूरी है।
उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य क्लाउड स्टोरेज और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग में बड़ा अंतर होता है। उनका कहना था कि सब कुछ वापस अमेरिका ले आना व्यावहारिक नहीं है।
सोच-समझकर नियम बनाने की जरूरत
माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2026 से 2029 के बीच 17.5 अरब डॉलर (करीब 1,600 अरब रुपये) का बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। हालांकि, ट्रंप के प्रस्ताव में भारत का सीधा जिक्र नहीं था।
स्मिथ ने नीति निर्माताओं से कहा कि वे इस बात को समझें कि सभी डाटा सेंटर एक जैसे नहीं होते। उन्होंने जोर दिया कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी दुनियाभर में फैल रही है, ऐसे में सोच-समझकर नियम बनाना बेहद जरूरी है।