माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस विचार का विरोध किया है, जिसमें अमेरिका के बाहर डाटा सेंटर रखने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है।

CBS के 'फेस द नेशन' कार्यक्रम में स्मिथ ने समझाया कि वीडियो स्ट्रीमिंग और बिजनेस ऐप जैसी सेवाएं ठीक से काम करें, इसके लिए क्लाउड सेवाओं का यूजर्स के करीब होना बहुत जरूरी है।

उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य क्लाउड स्टोरेज और एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग में बड़ा अंतर होता है। उनका कहना था कि सब कुछ वापस अमेरिका ले आना व्यावहारिक नहीं है।