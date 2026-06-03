माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और AI को किया अपडेट, डेवलपर्स का काम होगा आसान

शक्तिशाली AI मॉडल किया लॉन्च

कंपनी की ओर से किए जा रहे बदलावों के तहत विंडोज डिवाइस अब AI मॉडल को सीधे लैपटॉप पर चला सकेंगे। इसके लिए नए क्रॉस-प्लेटफॉर्म टूल और खास कस्टम प्रोसेसर दिए गए हैं, जिनसे कम कीमत में भी अच्छी स्पीड मिलेगी।

माइक्रोसॉफ्ट ने 'प्रोजेक्ट सोलारा' भी दिखाया है, जो सभी तरह के डिवाइस के लिए एक खास AI प्लेटफॉर्म है। साथ ही, कंपनी ने 35 अरब पैरामीटर वाला एक शक्तिशाली AI मॉडल भी पेश किया है, जो गूगल और OpenAI के मॉडल को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा, उन्होंने एंथ्रोपिक के साथ मिलकर 'एम-डैश' नाम का एक ऑटोमेटेड साइबर सुरक्षा टूल भी लॉन्च किया है।