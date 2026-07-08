AI खर्च कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मॉडल का इस्तेमाल शुरू किया
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर होने वाला खर्च कम करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक्सेल और आउटलुक जैसे अपने लोकप्रिय ऐप्स में धीरे-धीरे बाहरी OpenAI या एंथ्रोपिक के AI मॉडल की जगह अपने विकसित किए गए MAI मॉडल का इस्तेमाल शुरू कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह बदलाव भविष्य की AI रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
तरीका
खर्च कम करने के लिए अपनाया नया तरीका
माइक्रोसॉफ्ट के लिए AI सेवाएं चलाना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि हर AI अनुरोध को पूरा करने में बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। कंपनी अब ऐसे मॉडल तैयार कर रही है जो कम संसाधनों में भी बेहतर परिणाम दे सकें। इससे AI सेवाओं की लागत घटाने और दूसरी कंपनियों के मॉडल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी लंबे समय में अपने AI सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाना चाहती है।
दावा
नए MAI मॉडल में बेहतर प्रदर्शन का दावा
माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने कई नए MAI मॉडल पेश किए हैं। कंपनी का दावा है कि ये मॉडल कम लागत में भी तेज और प्रभावी प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। इनमें तर्क आधारित AI मॉडल और प्रोग्रामिंग से जुड़े नए मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इनका उपयोग एक्सेल, आउटलुक और गिटहब कोपायलट जैसे प्लेटफॉर्म पर बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में दूसरे उत्पादों में भी इनका विस्तार किया जा सकता है।
अन्य
कम लागत वाले AI मॉडल बनाने की बढ़ी होड़
पूरी AI इंडस्ट्री इस समय ऐसे मॉडल विकसित करने पर जोर दे रही है, जो कम खर्च में बेहतर काम कर सकें। इसी वजह से बड़ी टेक कंपनियां अपने AI सिस्टम को ज्यादा किफायती और सक्षम बनाने में जुटी हैं। हाल के महीनों में कम लागत वाले AI मॉडल सामने आने के बाद प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनियां खर्च घटाने के साथ बेहतर प्रदर्शन पर भी बराबर ध्यान देंगी।