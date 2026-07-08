माइक्रोसॉफ्ट ने अपने AI मॉडल का इस्तेमाल शुरू किया

AI खर्च कम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मॉडल का इस्तेमाल शुरू किया

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:57 pm Jul 08, 202604:57 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर होने वाला खर्च कम करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक्सेल और आउटलुक जैसे अपने लोकप्रिय ऐप्स में धीरे-धीरे बाहरी OpenAI या एंथ्रोपिक के AI मॉडल की जगह अपने विकसित किए गए MAI मॉडल का इस्तेमाल शुरू कर रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यह बदलाव भविष्य की AI रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।