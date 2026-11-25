माइक्रोसॉफ्ट में पिछले दिनों आउटेज के कारण कई सेवाएं ठप हो गई थीं

माइक्रोसॉफ्ट ने घोषित किया 'कोड रेड', जानिए क्या है इसका मतलब

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों हुई आउटेज की घटना के बाद 'कोड रेड' स्थिति की घोषणा की है। इसका मकसद बड़ी सर्विस विफलताओं को रोकने और उन पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदलना है। इसको कंपनी के सबसे गंभीर और तत्काल अलर्ट में से एक माना जाता है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग और परिचालन प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों को दूर करना है। बता दें, पिछले दिनों आउटेज के कारण लाखों यूजर आउटलुक और अन्य टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे।