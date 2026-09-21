हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड सेंटर

हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का चौथा क्लाउड सेंटर शुरू, भारत में बढ़ेगी AI क्षमता

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:45 pm Sep 21, 202602:45 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना चौथा क्लाउड सेंटर हैदराबाद में शुरू किया है। इसके साथ देश में कंपनी के क्लाउड सेंटर की संख्या चार हो गई है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट पुणे, चेन्नई और मुंबई में ऐसे सेंटर शुरू कर चुका है। कंपनी का कहना है कि यह विस्तार भारत में AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए किया गया है। नए सेंटर से देश में क्लाउड और AI से जुड़ी सेवाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।