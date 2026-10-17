माइक्रोसॉफ्ट का PBC टूल 6 सप्ताह पहले देगा मौसम का 98 फीसदी सटीक पूर्वानुमान

माइक्रोसॉफ्ट और सहयोगी संस्थानों के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक मशीन लर्निंग टूल बनाया है। इसे प्रोबेबिलिस्टिक बायस करेक्शन (PBC) नाम दिया गया है।

यह टूल अगले 2 से 6 सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान को और भी सटीक बना सकता है। टेस्टिंग के दौरान PBC ने 98 फीसदी बारिश से जुड़े पूर्वानुमानों को बेहतर बनाया, वहीं तापमान से जुड़े 92 फीसदी पूर्वानुमान भी इससे कहीं ज्यादा सटीक हुए।

किसानों के लिए यह काफी अहम हो सकता है। उन्हें अपनी फसल बोने और सिंचाई करने के लिए सही समय की जानकारी चाहिए होती है, जिसमें यह टूल उनकी मदद करेगा।