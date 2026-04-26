माइक्रोसॉफ्ट ने दी विंडोज 11 अपडेट को अनिश्चितकाल के लिए रोकने की सुविधा

कारण

इस कारण किया बदलाव

माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यूजर्स से मिली प्रतिक्रिया में 2 मुख्य बातें सामने आई हैं। इसमें समय पर अपडेट न होने के कारण परेशानी और अपडेट करने पर पर्याप्त नियंत्रण न होना शामिल है। इसके कारण वह विंडोज 11 की अपडेट नीति में बदलाव कर रही है, जो विंडोज यूजर्स को उनके PC अनुभव पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही डिवाइस को डिजाइन और डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित बनाए रखता है।