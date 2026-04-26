माइक्रोसॉफ्ट ने दी विंडोज 11 अपडेट को अनिश्चितकाल के लिए रोकने की सुविधा
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज अपडेट को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का विकल्प दे रही है। यूजर्स को यह चुनने का विकल्प मिलेगा कि वे विंडोज को कब अपडेट करना चाहते हैं। कई सालों से यूजर्स को पेंडिंग विंडोज अपडेट के कारण अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट या शटडाउन करना पड़ता है। उनकी इसी परेशानी को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। इससे उन्हें काम के बीच में व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
कारण
इस कारण किया बदलाव
माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यूजर्स से मिली प्रतिक्रिया में 2 मुख्य बातें सामने आई हैं। इसमें समय पर अपडेट न होने के कारण परेशानी और अपडेट करने पर पर्याप्त नियंत्रण न होना शामिल है। इसके कारण वह विंडोज 11 की अपडेट नीति में बदलाव कर रही है, जो विंडोज यूजर्स को उनके PC अनुभव पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने पर केंद्रित है। साथ ही डिवाइस को डिजाइन और डिफॉल्ट रूप से सुरक्षित बनाए रखता है।
बदलाव
क्या होगा बदलाव?
अभी तक विंडोज यूजर्स को 35 दिनों के लिए अपडेट रोकने की अनुमति देता था, जिसके बाद डिवाइस पर सभी लंबित अपडेट इंस्टॉल करना अनिवार्य हो जाता था। अब अपडेट को 35 दिनों के लिए स्थगित करके विंडोज अपडेट को अनिश्चितकाल तक रोक सकते हैं। आप अपडेट के लिए महीने का कोई भी दिन चुन सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप को शटडाउन करने से पहले अपडेट इंस्टॉल करने की समस्या भी खत्म की जाएगी।