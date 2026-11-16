माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण हुए नुकसान की करेगी भरपाई

अपने क्रेडिट पाने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर में लॉग-इन करें और जांचें कि कौनसी सेवाएं प्रभावित हुई थीं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट से संपर्क करें और उन्हें रुकावट से जुड़ी पूरी जानकारी दें।

इसमें उन सेवाओं का जिक्र करें, जो ठप पड़ी थीं और 12 नवंबर से जुड़े EX1550543 जैसे इंसिडेंट कोड भी बताएं। अगर, आप क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उनके जरिए ही क्रेडिट के लिए दावा करना होगा।

क्रेडिट का दावा 31 दिसंबर तक किया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आप साफ तौर पर यह डॉक्यूमेंट करें कि इस डाउनटाइम से आपके बिजनेस को कितना नुकसान हुआ, ताकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी ठीक से समीक्षा कर सके।