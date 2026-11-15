माइक्रोसॉफ्ट 365 के आउटेज से 70 देशों में टेक्नोलॉजी दिनचर्या पर लगा ब्रेक

यह पहली बार नहीं है, जब किसी तकनीकी खराबी ने इतना हंगामा किया हो। 2024 में क्राउडस्ट्राइक के एक बग की वजह से दुनियाभर में लाखों विंडोज डिवाइस अचानक क्रैश हो गए थे।

दूसरी तरफ, 2021 में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप भी एक साथ ठप पड़ गए थे। एक कॉन्फिगरेशन एरर के कारण लगभग 6 घंटों तक दुनियाभर के यूजर्स इन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। यहां तक कि अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) को भी 2025 में एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से दुनियाभर के कई सारे ऐप ठप हो गए थे।

ये सभी घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक का सही से काम करना कितना जरूरी है और जब यह काम करना बंद कर देती है तो इसका असर कितना गहरा और दूर तक फैल सकता है।