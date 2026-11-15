माइक्रोसॉफ्ट 365 के आउटेज से 70 देशों में टेक्नोलॉजी दिनचर्या पर लगा ब्रेक
12 नवंबर से माइक्रोसॉफ्ट 365 कई दिनों तक ठप रहा, जिससे 70 से ज्यादा देशों में आउटलुक, टीम्स और कोपायलट इस्तेमाल करने वालों को परेशानी हुई।
सरकारें, अदालतें, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापारिक संस्थान, एयरलाइंस और बैंक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए।
अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या को ठीक कर दिया है, लेकिन इसे अब तक के सबसे बड़े और दूर-दूर तक फैले आउटेज में से एक माना जा रहा है।
कब-कब आई बड़ी तकनीकी खराबियां?
यह पहली बार नहीं है, जब किसी तकनीकी खराबी ने इतना हंगामा किया हो। 2024 में क्राउडस्ट्राइक के एक बग की वजह से दुनियाभर में लाखों विंडोज डिवाइस अचानक क्रैश हो गए थे।
दूसरी तरफ, 2021 में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप भी एक साथ ठप पड़ गए थे। एक कॉन्फिगरेशन एरर के कारण लगभग 6 घंटों तक दुनियाभर के यूजर्स इन सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। यहां तक कि अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) को भी 2025 में एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से दुनियाभर के कई सारे ऐप ठप हो गए थे।
ये सभी घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक का सही से काम करना कितना जरूरी है और जब यह काम करना बंद कर देती है तो इसका असर कितना गहरा और दूर तक फैल सकता है।