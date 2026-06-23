माइक्रो AGI घरों में फ्री सफाई के नाम पर AI को कर रही प्रशिक्षित टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

सिलिकॉन वैली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप कंपनी माइक्रो AGI ने हाल ही में 'शिफ्ट' नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है।

इसके तहत न्यूयॉर्क सिटी में लोगों के अपार्टमेंट की मुफ्त सफाई की जाती है। खास बात यह है कि सफाईकर्मी अपनी टोपी पर कैमरा लगाकर काम करते हैं, जिससे उनके हर काम की रिकॉर्डिंग होती रहती है।

यही रिकॉर्ड की गई फुटेज AI और रोबोट को असली दुनिया की स्थितियों में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने में इस्तेमाल होती है।