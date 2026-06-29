ऐपल के स्मार्ट चश्मों की देर का फायदा उठी रही मेटा
ऐपल के स्मार्ट चश्मे 2027 के अंत तक दुकानों में नहीं आएंगे, जिससे मेटा के नए 299 डॉलर (करीब 28,000 रुपये) वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चश्मे को शुरुआत में बढ़त मिल गई है।
आईफोन निर्माता को भरोसा है कि जब वह इस दौड़ में उतरेगी तो अपने वफादार ग्राहकों और आईफोन के साथ गहरे जुड़ाव के दम पर दूसरों से अलग दिखेगा।
इन खूबियों के साथ यूजर्स को लुभा रही
ऐपल ने मेटा के चश्मों के लिए iOS सपोर्ट को पहले ही सीमित कर दिया है। ऐसी उम्मीद है कि जब उसका अपना उत्पाद बाजार में आएगा तो यह सीमाएं और बढ़ जाएंगी।
दूसरी तरफ मेटा 20 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन, वाइड-एंगल कैमरा और रे-बैन के साथ साझेदारी जैसी शानदार खूबियों के दम पर तकनीक पसंद करने वालों और स्टाइल के शौकीनों को अपनी तरफ खींच रहा है।
मेटा को उम्मीद है कि अपनी किफायती कीमत और शानदार साझेदारी के जरिए वह ऐपल के बाजार में उतरने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने साथ जोड़ लेगी।