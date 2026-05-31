अरबों रुपये के नुकसान के बाद अब मेटा हार्डवेयर क्षेत्र में बढ़ाएगी दायरा 

रियलिटी लैब्स को हुआ भारी नुकसान

मेटा की हार्डवेयर टीम, रियलिटी लैब्स को एक तिमाही में 4.03 अरब डॉलर (करीब 370 अरब रुपये) का भारी नुकसान हुआ, जबकि उसकी कमाई केवल 40.20 करोड़ डॉलर (करीब 3,700 करोड़ रुपये) रही।

हालात सुधारने के लिए मेटा ने 2026 की दूसरी छमाही तक एक करोड़ वियरेबल डिवाइसेज बेचने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मेटा ने AI चश्मों के लिए रे-बैन और ओकले के साथ साझेदारी की है।

इसके अलावा, कंपनी ने लिमिटलेस नाम का एक स्टार्टअप भी खरीदा है, जो एक ऐसा पेंडेंट बनाती है, जो बातचीत को रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब करता है। मेटा चाहती है कि इसके जरिए वह अपने उत्पादों की रेंज को और बेहतर बना सके।