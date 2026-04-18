मेटा इस साल बड़ी छंटनी की योजना बना रही है

मेटा 20 मई से शुरू करेगी छंटनी का पहला चरण, जानिए कितनों की नौकरी जाएगी

क्या है खबर?

मेटा इस साल बढ़े स्तर पर छंटनी करने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत 20 मई से होने जा रही है। इसके बाद और भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। सूत्रों के अनुसार, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी शुरुआती चरण में अपने वैश्विक कर्मचारियों में से लगभग 10 प्रतिशत यानि करीब 8,000 की छंटनी करेगी। इसके साथ ही वह दूसरी छमाही में और छंटनी की योजना बना रही है, लेकिन संख्या और तारीख तय नहीं है।