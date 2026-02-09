सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सऐप की गोपनीयता नीति को लेकर सुनवाई कर रहा है

सुप्रीम कोर्ट में मेटा-व्हाट्सऐप गोपनीयता नीति मामले सुनवाई स्थगित, जानिए फिर कब होगी

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 फरवरी) को मेटा और व्हाट्सऐप की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इनमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गोपनीयता नीति को लेकर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ को बताया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल अस्वस्थ हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित की जानी चाहिए। अब वह अंतरिम आदेश पारित करने की याचिकाओं पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगी।