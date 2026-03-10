मध्य पूर्व युद्ध के कारण मेटा ने तेल अवीव ऑफिस अस्थायी रूप से किया बंद

टेक कंपनी मेटा ने मध्य पूर्व युद्ध में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के तेल अवीव में स्थित अपने ऑफिस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जाता है कि इस ऑफिस में करीब 900 कर्मचारी काम करते हैं। बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए कंपनी ने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।

व्यवस्था कर्मचारियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल मेमो के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है। मेमो में कहा गया कि हर कर्मचारी के घर में सुरक्षित बम शेल्टर या सेफ रूम नहीं होता। इसलिए कंपनी ने ऐसे कर्मचारियों के लिए होटल में रहने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार, जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों को पांच रात तक होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

केंद्र तेल अवीव में कंपनी का अहम R&D केंद्र मेटा का तेल अवीव ऑफिस कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र माना जाता है। यह ऑफिस 2013 में स्थापित किया गया था और यहां मुख्य रूप से AR और VR तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। इजरायल में यह कंपनी के प्रमुख टेक्नोलॉजी केंद्रों में से एक है। बढ़ते संघर्ष और सुरक्षा खतरे के कारण फिलहाल इस ऑफिस को अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला लिया गया है।

