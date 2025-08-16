मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को 4 टीमों में बांटेगी, चौथा बड़ा बदलाव करने की तैयारी 

मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को 4 टीमों में बांटेगी, चौथा बड़ा बदलाव करने की तैयारी
क्या है खबर?
फेसबुक, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा 6 महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहलों में अपने चौथे बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। तकनीकी दिग्गज अपने नए AI विभाग- सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को 4 अलग-अलग टीमों में विभाजित करने की योजना बना रहा है। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें एक नई 'TBD लैब' शामिल है, जो एक उत्पाद टीम है। इसमें मेटा AI असिस्टेंस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और दीर्घकालिक अनुसंधान पर केंद्रित फंडामेंटल AI रिसर्च (FAIR) लैब शामिल है।
उद्देश्य
इस पुनर्गठन के पीछे क्या है उद्देश्य?
सिलिकॉन वैली में AI की दौड़ तेज होने के साथ मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के विकास पर दोगुना जोर दे रहे हैं। इसमें ऐसी मशीनें बनाना शामिल है, जो इंसानों को मात दे सकें और राजस्व के नए स्रोत पैदा कर सकें। सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के तहत मेटा के AI प्रयासों का हालिया पुनर्गठन कंपनी से कई बड़े लोगों के निकलने और इसके नवीनतम ओपन-सोर्स लामा 4 मॉडल की आलोचना के बाद हुआ है।
निवेश
निवेश के लिए भी जुटाया धन
मेटा ने ग्रामीण लुइसियाना में अपने डाटा सेंटर विस्तार के लिए 29 अरब डॉलर (करीब 2,537 अरब रुपये) के बड़े फाइनेंस के लिए अमेरिकी बॉन्ड दिग्गज PIMCO और वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक ब्लू आउल कैपिटल को शामिल किया है। जुलाई में जुकरबर्ग ने घोषणा की थी कि मेटा बड़े पैमाने के कई AI डाटा सेंटर बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। उसने अपने वार्षिक पूंजीगत व्यय के पूर्वानुमान को भी बढ़ा दिया है।