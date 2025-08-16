मेटा अपने AI प्रयासों में तेजी लाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

मेटा सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को 4 टीमों में बांटेगी, चौथा बड़ा बदलाव करने की तैयारी

क्या है खबर?

फेसबुक, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा 6 महीनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहलों में अपने चौथे बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। तकनीकी दिग्गज अपने नए AI विभाग- सुपरइंटेलिजेंस लैब्स को 4 अलग-अलग टीमों में विभाजित करने की योजना बना रहा है। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें एक नई 'TBD लैब' शामिल है, जो एक उत्पाद टीम है। इसमें मेटा AI असिस्टेंस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर टीम और दीर्घकालिक अनुसंधान पर केंद्रित फंडामेंटल AI रिसर्च (FAIR) लैब शामिल है।