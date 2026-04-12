मेटा के वैज्ञानिक ने क्लाउड मिथोस से जुड़ी आशंकाओं को बताया 'नाटक', दावों का किया खंड़न

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इस कारण मिथोस की होने लगी चर्चा

मिथोस को लेकर कंपनी की ओर से किए जा रहे जोखिम के दावों को लेकर लेकुन ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में लिखा, 'मिथोस एक ड्रामा और आत्म-भ्रम से उपजी बकवास है।' इस मॉडल ने प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर्स में कमजोरियों की पहचान करने के दावों के बाद ध्यान आकर्षित किया है। इसे आम लोगों के लिए जारी नहीं किया है, क्योंकि इसके हैकर्स के हाथों में जाने से गंभीर परिणाम निकल सकते हैं।