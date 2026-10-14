हैकर्स ने कर्मचारियों की जानकारी से मेटा के गिटहब को किया हैक

मेटा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हैकर्स को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद कंपनी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और गिटहब के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू कर दी।

फेसबुक की मूल कंपनी ने सभी को भरोसा दिलाया है कि उसके मुख्य सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब कंपनी प्रभावित लोगों को क्रेडिट और डार्क वेब मॉनिटरिंग की सुविधा भी दे रही है। साथ ही उसने नियामक संस्थाओं को भी इस घटना की जानकारी दे दी है।