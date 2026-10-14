हैकर्स ने कर्मचारियों की जानकारी से मेटा के गिटहब को किया हैक
टेक्नोलॉजी
मेटा ने हाल ही में खुलासा किया है कि हैकर्स ने चोरी किए गए कर्मचारी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके उसके गिटहब रिपॉजिटरी में सेंध लगा दी थी।
इस घटना के कारण करीब 1,500 लोगों का डाटा सामने आ गया, जिनमें ज्यादातर मेटा के अमेरिकी कर्मचारी थे। इन लोगों का कुछ बिजनेस डाटा और थोड़ी निजी जानकारी भी लीक हुई है।
क्रेडिट और डार्क वेब मॉनिटरिंग की पेशकश
मेटा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हैकर्स को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद कंपनी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और गिटहब के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू कर दी।
फेसबुक की मूल कंपनी ने सभी को भरोसा दिलाया है कि उसके मुख्य सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब कंपनी प्रभावित लोगों को क्रेडिट और डार्क वेब मॉनिटरिंग की सुविधा भी दे रही है। साथ ही उसने नियामक संस्थाओं को भी इस घटना की जानकारी दे दी है।