मेटा का टूल बच्चों के सोशल मीडिया लत छुड़ानें में नाकाम, शोध में किया दावा

निष्कर्ष

निगरानी टूल हुआ बेअसर

शोध में बताया है कि कंपनी द्वारा किशोर यूजर्स की सुरक्षा के लिए प्रचारित किए जाने वाले माता-पिता की निगरानी के टूल वास्तव में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को नियंत्रित करने में सहायक नहीं हैं। निष्कर्षों से पता चलता है कि तनावग्रस्त किशोर इसके अत्यधिक उपयोग के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा सुविधाएं प्लेटफॉर्म की लत के कारणों का समाधान करती हैं या केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करती हैं।