मेटा ने यूजर्स के विरोध के बाद इंस्टाग्राम से AI इमेज फीचर हटाया

फीडबैक

यूजर्स के फीडबैक के बाद लिया फैसला

एक ब्लॉग पोस्ट में टेक कंपनी ने पुष्टि की है कि वह म्यूज इमेज से इस खास फीचर को हटा रही है। मेटा ने लिखा, "हमारा मकसद एक काम का क्रिएटिव टूल देना था और लोगों को यह कंट्रोल देना था कि क्या उनके पब्लिक कंटेंट का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।" ऑनलाइन फीडबैक मिलने के बाद टेक कंपनी ने माना कि उसने सही फैसला नहीं लिया था और इसे बंद कर दिया गया।