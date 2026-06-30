मेटा का नया ब्रेन2क्वर्टी v2 AI सिस्टम दिमाग की सोच को टेक्स्ट में बदल देगा

ब्रेन2क्वर्टी v2 ने हासिल की 61 फीसदी सटीकता

ब्रेन2क्वर्टी v2 की शब्दों की सटीकता 61 फीसदी तक पहुंच गई है। यह पहले की 8 फीसदी वाली तकनीक के मुकाबले बहुत बड़ा सुधार है।

यहां तक कि कुछ शीर्ष यूजर्स ने तो 78 फीसदी तक की सटीकता भी हासिल की। इस सिस्टम को 22,000 वाक्यों से ट्रेनिंग दी गई है। ये वाक्य वॉलंटियर्स के लंबे मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी (MEG) सेशन के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे।

इससे साफ है कि जितना ज्यादा डाटा होता है, नतीजे उतने ही बेहतर आते हैं। इसके साथ ही, मेटा ने अपना कोड भी सार्वजनिक कर दिया है।

उनके शोध सहयोगी बास्क सेंटर ऑन कॉग्निशन, ब्रेन एंड लैंग्वेज (BCBL) भी ब्रेन2क्वर्टी v1 डाटासेट जारी करेंगे, ताकि दुनियाभर में ओपन रिसर्च और सहयोग को बढ़ावा मिल सके।