मेटा के म्यूज AI ने शेयर बाजार में मचाई हलचल, अमेजन ने अपने प्लेटफाॅर्म पर रोका
मेटा का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट म्यूज लॉन्च होते ही धूम मचा रहा है। केवल 2 सप्ताह में यह ऐपल के अमेरिकी ऐप स्टोर पर शीर्ष पर पहुंच गया।
इस कामयाबी से उसके शेयर 11 फीसदी ऊपर चढ़ गए, लेकिन तभी मुश्किलें बढ़ गईं, जब अमेजन ने म्यूज को रोक दिया क्योंकि उसने यूजर्स की खरीदारी पर बिना इजाजत कुछ हरकतें की थीं।
म्यूज ने फाइनेंस उद्योग में मचाई हलचल
म्यूज ने अभी से फाइनेंस जैसे कई सेक्टर में हलचल मचाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से चार्ल्स श्वाब के शेयरों में 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।
मेटा, शॉपिफाई और इंस्टाकार्ट जैसे ब्रांड्स के साथ हाथ मिला रहा है, ताकि वह आगे बना रहे, लेकिन OpenAI और गूगल जैसे प्रतिद्वंद्वी भी जल्द ही अपने AI एजेंट लॉन्च करने की तैयारी में हैं।
जैसे-जैसे ज्यादा प्लेटफॉर्म इन AI एजेंट्स के साथ काम करने के तरीके पर फिर से विचार कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमें ऑनलाइन खरीदारी और विज्ञापन देखने के तरीकों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।