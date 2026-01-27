मेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप के लिए लॉन्च कर सकती है नया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान

मेटा अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की योजना बना रही है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप पर कुछ खास फीचर्स के लिए पेड एक्सेस देने की तैयारी में है। मेटा का कहना है कि इन सब्सक्रिप्शन से यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल, बेहतर प्रोडक्टिविटी और नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाएं मिलेंगी, जबकि ऐप्स का बेसिक इस्तेमाल पहले की तरह फ्री ही रहेगा।

प्रीमियम फीचर्स हर ऐप के लिए अलग प्रीमियम फीचर्स मेटा ने साफ किया है कि वह एक ही तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू नहीं करेगा। कंपनी अलग-अलग ऐप्स के लिए अलग प्रीमियम फीचर्स टेस्ट करेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सऐप पर मिलने वाले सब्सक्रिप्शन फीचर्स एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। इन फीचर्स का मकसद यूजर्स को बेहतर शेयरिंग ऑप्शन, ज्यादा कंट्रोल और एक्सक्लूसिव टूल्स देना है। मेटा आने वाले महीनों में कई तरह के बंडल और फीचर कॉम्बिनेशन आजमाएगा।

AI फीचर्स AI फीचर्स और मानुस पर खास फोकस मेटा अपने नए सब्सक्रिप्शन के साथ कई AI फीचर्स को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी ने हाल ही में मानुस नाम के AI एजेंट को खरीदा है, जिसे अब अपने प्रोडक्ट्स में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, मेटा अपने AI वीडियो टूल वाइब्स के लिए भी फ्रीमियम मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें सीमित फ्री एक्सेस होगा और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा।

